· Προμηθέας Πατρών

Ακόμη ένα ελληνόπουλο στις ΗΠΑ: Στο Portland State ο Σκληρός

Την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού θα διασχίσει ο Αλέξανδρος Σκληρός, με τον 18χρονο σέντερ του Προμηθέα να συνεχίζει την καριέρα του στο NCAA για λογαριασμό του Portland State.

Ακόμη ένα ελληνόπουλο στις ΗΠΑ: Στο Portland State ο Σκληρός
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Στις ΗΠΑ μετακομίζει ο Αλέξανδρος Σκληρός, καθώς ο 18χρονος σέντερ του Προμηθέα Πατρών συμφώνησε με το κολέγιο του Portland State και θα προστεθεί στους πολλούς Έλληνες που αγωνίζονται στο NCAA.

Ο ταλαντούχος ψηλός ύψους 2.05μ., αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην ομάδα της Αχαΐας, ενώ υπήρξε μέλος της Εθνικής Εφήβων στο πρόσφατο Eurobasket U18, μετρώντας κατά μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1.7 τάπες σε 22.4 λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Υπογράψαμε τον Αλέξανδρο Σκλήρο, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης U18 της FIBA το περασμένο καλοκαίρι, στο ρόστερ μας για τη σεζόν 2026-27.

Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ο Αλέξανδρος εντάσσεται στο πρόγραμμά μας! Παίζει με σκληρότητα, ένταση και πάθος. Μας αρέσει ιδιαίτερα η ικανότητά του στην άμυνα, στα ριμπάουντ και στο σωματικό παιχνίδι. Γι’ αυτό θα ταιριάξει απόλυτα μαζί μας!

Έχει ήδη αγωνιστεί σε διεθνές μπάσκετ υψηλού επιπέδου στην αρχή της νεαρής καριέρας του και ανυπομονούμε να τον δούμε να συνεχίζει να εξελίσσεται μαζί μας.»

https://www.instagram.com/p/DdGTs9AzU6Y/
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