Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη για την επίθεση στον Ντοναρούμα και τη σύντροφό του

Ξεκίνησε σήμερα (11/09) στο Παρίσι η δίκη για την υπόθεση της επίθεσης που είχε δεχθεί το 2023 από ληστές ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και η γυναίκα του, Αλέσια Ελεφάντε.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τις στιγμές απόλυτου τρόμου που βίωσε το ζευγάρι στη λεωφόρο Μοντέν, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι τους την ώρα που κοιμόντουσαν.

Ο διεθνής τερματοφύλακας ξύπνησε με μια σιδερογροθιά στο πρόσωπο και την απειλή μαχαιριού, ενώ οι δράστες τους έδεσαν και απαίτησαν μετρητά, ρολόγια Audemars Piguet και Cartier, κοσμήματα και πολυτελείς τσάντες.

Η Αλέσια Ελεφάντε κατέθεσε πως παρά το γεγονός ότι ενημέρωσε τους εισβολείς για την εγκυμοσύνη της, εκείνοι την χτύπησαν και της τράβηξαν τα μαλλιά εκβιάζοντας για τον κωδικό του άδειου χρηματοκιβωτίου, πριν διαφύγουν με τη λεία τους.

Η δικαστική διαδικασία στρέφεται πλέον κατά των ηθικών αυτουργών της ληστείας. Κατηγορούμενοι ως εγκέφαλοι της επίθεσης είναι οι Ιλιάς Χερμπούς και Κιάν Μαμουνί, οι οποίοι φέρονται να συντόνιζαν την εισβολή μέσα από τις φυλακές. Παράλληλα, δύο δράστες που ήταν ανήλικοι κατά τη διάρκεια του συμβάντος έχουν ήδη καταδικαστεί σε 3 και 4 χρόνια φυλάκισης, ένας 24χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, ενώ ένας ακόμη ύποπτος αυτοκτόνησε το 2024.