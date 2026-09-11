Παναθηναϊκός AKTOR: Ποιος είναι ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, που συμμετέχει στα φιλικά της Ρόδου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάνει τα αποκαλυπτήριά του σήμερα στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (20:00) στο πρώτο... επίσημο φιλικό ματς της σεζόν.

Η αποστολή που ταξίδεψε χθες για το νησί των ελαφιών περιλαμβάνει 12 παίκτες. Ανάμεσά τους και ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ο οποίος είναι και στο επίσημο ρόστερ της ομάδας εδώ και λίγες ημέρες.

Ποιος είναι, όμως, ο 16χρονος που βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα ονόματα των παικτών του «τριφυλλιού» και θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της γενιάς του;

Ο Βαρβαρίτης γεννήθηκε το 2010, έχει ύψος 2,02μ. και αγωνίζεται κυρίως ως φόργουορντ, ενώ στα παιδικά πρωταθλήματα χρησιμοποιήθηκε και ως σέντερ. Αποκτήθηκε από τον Πλάτωνα, με τον οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει στις διοργανώσεις των μικρών ηλικιών και να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα.

Ο 16χρονος είναι διεθνής με την Εθνική Παίδων και ξεχώρισε με την παρουσία του στο GEN A STARS U16 της ΕΟΚ, όπου ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Νωρίτερα, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Πλάτωνα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό απέναντι στο Περιστέρι με 29 πόντους και πέντε τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και αποφασιστικά για να τον αποκτήσει και πλέον, ο Βαρβαρίτης κάνει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξή του. Φυσικά, πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του, αλλά η καθημερινή τριβή με τόσο ποιοτικούς κι έμπειρους παίκτες και η δυνατότητα να δουλεύει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξή του.