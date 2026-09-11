Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο Παναθηναϊκός AKTOR με Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η Ρόδος γίνεται η… μπασκετική πρωτεύουσα της Ελλάδας, για αυτό το τριήμερο. Με το διεθνές τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Καλλιθέα, στο οποίο μετέχουν Παναθηναϊκός AKTOR, ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στους «πράσινους». Καθώς δίνουν το πρώτο τους φιλικό, με τους φιλάθλους τους να έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν, είτε τηλεοπτικά είτε από το κλειστό. Τα βλέμματα όλων, θα είναι στραμμένα στον πάγκο. Εκεί όπου δεσπόζει η φιγούρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος κόουτς θα κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό μπροστά στα μάτια του κόσμου του, μετά από 14 χρόνια.

Στις 20:00 απόψε, διεξάγεται το αθηναϊκό ντέρμπι του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΚ. Με τις δύο ομάδες να είναι σε διαδικασία προετοιμασίας και το παιχνίδι να έχει σημασία κυρίως για τους προπονητές.

Οι «πράσινοι» έχουν πολλά προβλήματα, καθώς θα λείπουν οι τραυματίες Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Φαλ, Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Σλούκας. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κι αυτοί πολλά προβλήματα, με πέντε απουσίες και τελευταίο «χτύπημα» τον Νόλεϊ που ήρθε να προστεθεί στους Φλιώνη, Μπράουν, Ουίλιαμς, Φίζελ.

Στο πλαίσιο του τουρνουά οι διοργανωτές θα τιμήσουν τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ντράγκαν Σάκοτα, Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Μάικ Μπατίστ, για την προσφορά τους στο άθλημα.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, με τηλεοπτική μετάδοση απ’ το Action 24.

Το πρόγραμμα του International Tournament Rhodes:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

18:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

20:00 ΑΕΚ – Σπάρτακ Σουμπότιτσα