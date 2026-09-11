Νίστρουπ: «Είμαι ικανοποιημένος, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την Κηφισιά και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και την προσπάθεια. Τονίζοντας πως υπάρχει αρκετά που μπορούν να βελτιωθούν.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

«Η Κηφισιά ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος, μια ομάδα που έπαιξε με ένταση, με πίεση.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί από τα πρώτα 10 λεπτά δείξαμε δυνατότητα μας, όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν αλλά είμαι ικανοποιημένος.

Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, όπως ο Ταμπόρδα, ο Ουνάι, ο Λιβάι. Υπάρχει δύναμη, παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν ίσως τόσο καλά, υπάρχει ικανότητα και αρκετοί παίκτες μπορούν να σκοράρουν».