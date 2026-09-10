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Ρεάλ Μαδρίτης: «Δένει» τον Γκιουλέρ με πενταετές συμβόλαιο η ισπανική ομάδα

Ο Τούρκος όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη «βασίλισσα».

Ρεάλ Μαδρίτης: «Δένει» τον Γκιουλέρ με πενταετές συμβόλαιο η ισπανική ομάδα
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Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει να επιβραβεύσει την εντυπωσιακή πρόοδο του Αρντά Γκιουλέρ, θέλοντας παράλληλα να εξασφαλίσει την παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα για πολλά ακόμη χρόνια.

Οι Μαδριλένοι έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 21χρονο Τούρκο. Το πλάνο προβλέπει νέο συμβόλαιο έως το 2031, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αναπροσαρμογή των οικονομικών απολαβών του, σε μια κίνηση που θα αντανακλά την αναβαθμισμένη θέση του στο ρόστερ.

Όταν ο Γκιουλέρ άφησε τη Φενέρμπαχτσε για τη Ρεάλ, το καλοκαίρι του 2023, ήταν μόλις 18 ετών και υπέγραψε συμφωνία που είχε ισχύ μέχρι το 2029. Μέσα σε λίγα χρόνια, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, με τον νεαρό άσο να έχει κερδίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον εμπιστεύεται περισσότερο πλέον σε θέση επιτελικού μέσου, δίνοντάς του μεγαλύτερη ελευθερία στο επιθετικό τρίτο και επιτρέποντάς του να κινείται πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Η αξιοποίησή του αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της σημασίας που έχει αποκτήσει για τον προπονητή του.

Στο εσωτερικό της Ρεάλ θεωρούν πως η αγωνιστική του άνοδος τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει οριστικά το status του. Ο Γκιουλέρ δεν αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως ένα μεγάλο ταλέντο για το μέλλον, αλλά ως ποδοσφαιριστής που αποτελεί ήδη σημαντικό μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Για τον λόγο αυτό, η ισπανική ομάδα θέλει να προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα «δέσει» τον Τούρκο μεσοεπιθετικό μέχρι το 2031 και θα επιβεβαιώσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητές του.

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