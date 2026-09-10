Γαλλία: Η ομοσπονδία αποσύρει την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο

Σημαντικό πλήγμα για τον Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών της FIFA το 2027, καθώς η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να μην τον στηρίξει στην προσπάθειά του να παραμείνει στην προεδρία της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η «Le Monde». Η Γαλλία προστίθεται έτσι στη λίστα των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών που έχουν πάρει αποστάσεις από τον Ελβετό παράγοντα, μετά την Αγγλία και την Ιταλία.

Η στάση απέναντι στον Ινφαντίνο έχει γίνει ιδιαίτερα επικριτική τους τελευταίους μήνες, με αρκετές αποφάσεις και χειρισμούς του να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεσα στα περιστατικά που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και η ακύρωση της κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί ο Αμερικανός επιθετικός Φολαρίν Μπαλογκούν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, ωστόσο, προέκυψε από την πρόταση για παραχώρηση σε ιδιώτες μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε από τη FIFA, όμως αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

Οι ισορροπίες στο διεθνές ποδόσφαιρο δείχνουν πλέον να αλλάζουν. UEFA, AFC και CONCACAF έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για αλλαγή στην ηγεσία της FIFA, ενώ στο πλευρό του Ινφαντίνο παραμένουν μέχρι στιγμής η CONMEBOL και η CAF.

Παρά τις απώλειες στη στήριξη, ο 56χρονος παραμένει αυτή τη στιγμή ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 18 Μαρτίου 2027 και θα πραγματοποιηθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου.