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Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο Παναθηναϊκός – «Ντέρμπι» κορυφής την Κυριακή

Οι «πράσινοι» πέτυχαν την 3η νίκη τους σε ισάριθμα ματς και «έπιασαν» τον Παναιτωλικό που έχει κι αυτός το απόλυτο – Η βαθμολογία. 

Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο Παναθηναϊκός – «Ντέρμπι» κορυφής την Κυριακή
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Η εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League, βρήκε τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 3-1 της Κηφισιάς. Το ματς στο ΟΑΚΑ αποδείχθηκε δύσκολο απέναντι στη «μαχητική» ομάδα των βορείων προαστίων, όμως στο τέλος η ανωτερότητα του «τριφυλλιού»… μίλησε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «πράσινοι» έγιναν η δεύτερη ομάδα που έκανε το 3Χ3 στο Πρωτάθλημα της Super League. Ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Παναιτωλικό λοιπόν και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, υπάρχει «ντέρμπι» κορυφής. Καθώς το «τριφύλλι» υποδέχεται τους Αγρινιώτες.

SUPER LEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-Ηρακλής 4-0

Καλαμάτα-Αρης 2-3

Ολυμπιακός-Aτρόμητος 1-0

ΟΦΗ-Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 4-0

Παναιτωλικός-Asteras Aktor 3-1

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 9

2. Παναιτωλικός 9

3. ΑΕΚ 7

4. Ολυμπιακός 7

5. ΠΑΟΚ 6

6. Άρης 6

7. ΟΦΗ 6

8. Ηρακλής 4

9. Βόλος 2

10. Ατρόμητος 1

11. Καλαμάτα 1

12. Κηφισιά 1

13. Asteras Aktor 0

14. Λεβαδειακός 0

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
  • 21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Καλαμάτα – Βόλος
  • 19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
  • 21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
  • 21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
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