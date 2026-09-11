· Μποταφόγκο

Ανακοινώθηκε από την Μποταφόγκο ο Ζίγιες

Ο Χακίμ Ζίγιες αφήνει το Μαρόκο και συνεχίζει την καριέρα του στη Βραζιλία, με την Μποταφόγκο να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ανακοινώθηκε από την Μποταφόγκο ο Ζίγιες
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Νέα σελίδα στην καριέρα του Χακίμ Ζίγιες, καθώς ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται πλέον στη Βραζιλία για λογαριασμό της Μποταφόγκο.

Ο Μαροκινός διεθνής αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τη Wydad AC, στην οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σε 12 συμμετοχές με την ομάδα της Καζαμπλάνκα, ο Ζίγιες κατέγραψε 8 γκολ και 2 ασίστ.

Η Μποταφόγκο ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τον έμπειρο άσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στον σύλλογο του Ρίο ντε Τζανέιρο μέχρι το τέλος του 2028.

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