Ολυμπιακός: Στην «ερυθρόλευκη» λίστα ο Παουλίνιο

Στην εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπήκε επίσημα ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους δύο απαιτητικά παιχνίδια για πρωτάθλημα και Europa League, απέναντι σε ΟΦΗ και Γιαγκελόνια αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα με τα αγωνιστικά θέματα, τρέχουν και τα μεταγραφικά, καθώς οι Πειραιώτες, μετά τον τραυματισμό του άτυχου Ελ Κααμπί έχουν βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός επιθετικού, που θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας, προς το παρόν στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, μια λύση που εξετάζεται σοβαρά είναι αυτή του 33χρονου επιθετικού της Τολούκα, Παουλίνιο. Ο Πορτογάλος στράικερ αγωνίζεται στο Μεξικό τα τελευταία δύο χρόνια, καταγράφοντας εξαιρετικές εμφανίσεις με 61 γκολ και 13 ασίστ σε 89 παιχνίδια. Ο έμπειρος κυνηγός έχει επίσης αγωνιστεί με επιτυχία σε Μπράγκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ έχει υπάρξει και πέντε φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα, σκοράροντας μάλιστα και δύο τέρματα.

Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, με τη χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 5,50 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη και με δεδομένο πως οι περισσότερες αγορές είναι κλειστές, ο Παουλίνιο βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες διαθέσιμες επιλογές.