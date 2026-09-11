Παναθηναϊκός: Αυτός ο Ταμπόρδα δεν σταματιέται! (vids)

Τον βλέπεις να παίρνει την μπάλα και περιμένεις να γίνει κάτι. Αυτό είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Ειδικά απέναντι στην Κηφισιά, ο Αργεντινός το επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Διπλό δοκάρι στην ίδια φάση, συνεχής παρουσία στην επίθεση, ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία και, τελικά, γκολ από την άσπρη βούλα για το 2-1.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε το 3-1 και να έκανε το 3Χ3 , όμως αν πρέπει κάποιος να διαλέξει έναν μόνο ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε περισσότερο στο ΟΑΚΑ, το όνομα του Λατίνου είναι από τα πρώτα που μπαίνουν στη συζήτηση. Η εμφάνισή του ήταν γεμάτη ένταση, πρωτοβουλίες και κυρίως αυτή την αίσθηση ότι κάθε φορά που βρίσκεται κοντά στην περιοχή, κάτι μπορεί να συμβεί.

Ο Ταμπόρδα είχε αρχίσει να φωνάζει «παρών» ήδη από τα προκριματικά του Conference League. Μπήκε σταδιακά στην εξίσωση, πήρε χρόνο στα παιχνίδια με την Πάκσι και την ΤΣΣΚΑ 1948 και στη συνέχεια κέρδισε ακόμη μεγαλύτερο ρόλο απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Στη ρεβάνς της Τσεχίας έπαιξε 120 λεπτά και έβγαλε την ασίστ στον Ντέσερς για το γκολ της πρόκρισης.

Από εκεί και πέρα, άρχισε να γίνεται όλο και πιο… καυτός!

Στο πρωτάθλημα έδωσε την ασίστ στη νίκη επί του Λεβαδειακού. Λίγες ημέρες αργότερα σκόραρε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο Κύπελλο Ελλάδας ήταν εκείνος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό απέναντι στη Νίκη Βόλου, με μια εξαιρετική κεφαλιά στο 59’.

Και σήμερα, απέναντι στην Κηφισιά, ήρθε η εμφάνιση που τα έβαλε όλα σε μία σειρά.

Πρώτα το απίθανο.

Στο 71’, ο Ταμπόρδα βρέθηκε φάτσα με το γκολ και κατάφερε μέσα στην ίδια φάση να σημαδέψει δύο φορές το οριζόντιο δοκάρι! Η πρώτη προσπάθεια χτύπησε στο οριζόντιο, η μπάλα επέστρεψε και στη δεύτερη προσπάθεια ξανά… δοκάρι. Ο Ραμίρες μάλιστα χρειάστηκε στη συνέχεια να κάνει μεγάλη επέμβαση για να του στερήσει το γκολ.

Εκεί θα μπορούσε να είχε τελειώσει η ιστορία, αλλά δεν τελείωσε.

Η Κηφισιά ισοφάρισε και ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ξανά κάποιον να βγει μπροστά και ο Ταμπόρδα ήταν εκεί.

Στη φάση που οδήγησε στο πέναλτι, ο Αργεντινός ήταν ξανά στο επίκεντρο. Το VAR υπέδειξε την παράβαση για χέρι και ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, πήγε στην άσπρη βούλα και εκτέλεσε. Ο Ραμίρες βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει το σουτ και ήρθε η «έκρηξη» στο ΟΑΚΑ, η οποία ξεκίνησε πριν από την εκτέλεση.

Κάπως έτσι, ο παίκτης που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε… σημαδέψει δύο φορές το δοκάρι, ήταν αυτός που τελικά έβαλε ξανά τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού.

Ο Αργεντινός είναι «καυτός» και δεν θέλει να βάλει... φρένο

Αυτό είναι που κάνει ενδιαφέρουσα την περίπτωση του Ταμπόρδα. Δεν είναι μόνο τα γκολ, δεν είναι μόνο οι ασίστ, είναι ότι ζητάει πράγματα από το παιχνίδι.

Θέλει την μπάλα. Παίρνει πρωτοβουλίες. Ψάχνει την κάθετη. Πατάει περιοχή. Δοκιμάζει. Επιτίθεται και κυρίως, δεν φοβάται να κάνει τη δύσκολη ενέργεια.

Οι αριθμοί αρχίζουν ήδη να τον ακολουθούν. Στο φετινό πρωτάθλημα είχε πριν από την Κηφισιά ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League είχε ακόμη μία ασίστ. Με το σημερινό γκολ απέναντι στην Κηφισιά, φτάνει πλέον τα δύο γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σκοράρει και στο Κύπελλο. Χράντετς Κράλοβε.

Υπάρχει βέβαια κάτι ακόμη που αξίζει να κρατήσουμε.Ο Ταμπόρδα δεν χρειάζεται να σκοράρει σε κάθε παιχνίδι για να είναι σημαντικός. Η αξία του βρίσκεται ακριβώς στο ότι μπορεί να επηρεάσει ένα ματς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Σήμερα το έκανε με την παρουσία του, τα δοκάρια, τις ευκαιρίες και τελικά το πέναλτι. Με τη Νίκη Βόλου το έκανε με το κεφάλι. Με τον ΠΑΟΚ το έκανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με τον Λεβαδειακό το έκανε δημιουργώντας.

Στην Ευρώπη το έκανε βγάζοντας την ασίστ της πρόκρισης. Άλλα παιχνίδια, άλλο πρόσωπο, αλλά ίδια προσωπικότητα!

Ο Ταμπόρδα πλέον δεν μοιάζει με έναν ποδοσφαιριστή που ψάχνει να βρει τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Μοιάζει με έναν παίκτη που αρχίζει να καταλαβαίνει ότι μπορεί να ζητήσει περισσότερα από την ομάδα και η ομάδα να ζητήσει περισσότερα από εκείνον και όταν ένας μεσοεπιθετικός αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση, τότε γίνεται επικίνδυνος.

Ο Αργεντινός έχει αυτό το χαρακτηριστικό που δεν αποτυπώνεται εύκολα σε έναν πίνακα στατιστικών. Σε κάνει να περιμένεις την επόμενη φάση του.

Μπορεί να μη γίνει τίποτα. Μπορεί όμως να βγει μια κάθετη, ένα σουτ, μια ντρίμπλα, μια κεφαλιά, μια ασίστ ή ένα γκολ. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο κόσμος από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή.

Να νιώθει ότι κάτι θα γίνει. Ο Ταμπόρδα δεν χρειάζεται πλέον να λέει με λόγια τι παίκτης είναι. Αρχίζει να το εξηγεί ο ίδιος, μέσα στο γήπεδο.

Το μήνυμα πλέον είναι ξεκάθαρο. Δώστε του την μπάλα και κάτι θα γίνει. Να είστε σίγουροι.