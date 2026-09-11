Ο Παναθηναϊκός έβαλε τρία, αντί για έξι, έπιασε κορυφή και δείχνει ότι είναι και πάλι εδώ!

Αλλη μία τριάρα έφερε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, για πρώτη φορά μετά τον Γενάρη του 2024.

Το πιο σημαντικό είναι, ότι για άλλη μία φορά η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στα πρώτα 15 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο ξεσήκωσε τον κόσμο του. Και ένα ματς, που βάση ευκαιριών έπρεπε να έρθει 5,η 6-0, ήρθε 3-1 με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζεται από το πουθενά και ένα λάθος του Φαν Ντρόγκελεν και μετά να τρέχει, αλλά να βγάζει σωστή αντίδραση και να μην τον πιάνει πανικός.

Ο Αντίνο έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με ωραία ντρίμπλα έφτιαξε το πρώτο γκολ, που έβαλε ο Κάνγκουα, που είναι ένας χαφ, που ο Παναθηναϊκός έχει να δει χρόνια. Το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Ταμπόρδα με πέναλτι, που έκανε ο Αντονίσε, λίγο πριν την γραμμή, όταν βρήκε την μπάλα με τον αγκώνα(σε σουτ του Ταμπόρδα) με τον κανονισμό να είναι ξεκάθαρος και όλοι αυτοί, που λένε σήμερα, ότι δεν είναι πέναλτι κάνουν προπαγάνδα, που καταρρίπτεται από τον κανονισμό. Το τρίτο γκολ μπήκε από συνεχόμενες πάσες και την τελική του Ουναί στον Καλάμπρια και από εκεί ο Ιταλός βρήκε τον Ραστόντερ, που το έβαλε.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο κόντρα στην Κηφισιά, που ήταν εξαιρετική ακόμα και όταν έμεινε με δέκα για την δίκαιη αποβολή του Ζολίμπουα που πήρε και δεύτερη κίτρινη κάρτα, όπως την πρώτη για μαρκάρισμα από πίσω στον Λιβάι. Μάλιστα υπήρχαν στιγμές, που χάθηκε η μπάλα και όταν μπήκε ο Λούζα και ο Ουναί ο κόσμος χάρηκε πάσες και ντρίμπλες. Ο Καμαρά, ο Κάνγκουα μαζί με τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα ήταν οι κορυφαίοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι δύο χαφ στον άξονα έχουν δέσει και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και ο Αντίνο με τον Ταμπόρδα Αργεντίνοι και οι δύο βγάζουν γούστα και δίνουν βαθμούς, είτε με ασίστ, είτε με γκολ.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη αυτή πέρασε στην κορυφή, αλλά θέλει κάτω η μπάλα, στήριξη και πίστη στην ομάδα και ενότητα από όλους στον πόλεμο, που δέχεται ο σύλλογος από τους αντιπάλους που είχαν συνηθίσει τον Παναθηναϊκό να είναι μακριά από την πρώτη θέση και τώρα τους κακοφαίνεται. Εκτός από την φάση του πέναλτι, που είναι καθαρή υπάρχει και η φάση του δοκαριού του Ταμπόρδα, που το replay δείχνει, ότι όλη η μπάλα έχει χτυπήσει μέσα από την γραμμή, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ.

Πάμε για τον επόμενο τελικό με τον Παναιτωλικό την Κυριακή.