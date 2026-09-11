· Λεβαδειακός

«Κοντά σε Ποπέσκου ο Λεβαδειακός»

Μια ανάσα από την απόκτηση του παίκτη της Στεάου βρίσκονται οι Βοιωτοί.

«Κοντά σε Ποπέσκου ο Λεβαδειακός»
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Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση μιας εξαιρετικής μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται ο Λεβαδειακός.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα της Βοιωτίας είναι μια ανάσα από την συμφωνία με τον Οκτάβιαν Ποπέσκου.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Στεάου, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ρουμανίας και η διοίκηση της ομάδας της Λιβαδειάς αναμένεται να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ρουμανικής ομάδας, Τζίτζι Μπεκάλι, επιβεβαίωσε πως έχει ήδη δώσει εντολή για την προετοιμασία των συμβολαίων.

«Του έδωσα άδεια να πάει στην Ελλάδα στον Χαραλάμπους. Είπα στον Μέμε Στόικα να κάνει τα χαρτιά και όλα είναι εντάξει. Θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και μετά θα δούμε τι θα του συμβεί», είπε ο Τζίτζι Μπεκάλι στη «Fanatik».

Ο Ποπέσκου είναι δεξιοπόδαρος αριστερός εξτρέμ και τη φετινή σεζόν μετράει 8 συμμετοχές, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ ενώ με του ρουμανική ομάδα έχει καταγράψει 234 συμμετοχές, 28 γκολ και 30 ασίστ.

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