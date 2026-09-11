«Χαμός» στη Φενέρμπαχτσε μετά το παιχνίδι με τη Ρόμα: Παραιτήθηκε ο Καρτάλ, το... ξέκοψε ο Γιλντιρίμ

Διοικητικός και αγωνιστικός σεισμός ξέσπασε στη Φενέρμπαχτσε αμέσως μετά το 1-1 με τη Ρόμα για το Champions League, καθώς ο Ισμαΐλ Καρτάλ ανακοίνωσε την παραίτησή του, με τον πρόεδρο Αζίζ Γιλντιρίμ να την απορρίπτει κατηγορηματικά και να τον διατηρεί στον πάγκο.

Παρά το γεγονός ότι τα «Καναρίνια» συνδύασαν την επιστροφή τους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Γκασπερίνι, ο 65χρονος τεχνικός φαίνεται πως έφτασε στα όριά του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Καρτάλ σόκαρε τους πάντες ανακοινώνοντας το τέλος της τέταρτης θητείας του στον σύλλογο.

«Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου για να ανοίξω τον δρόμο στον σύλλογο. Παραιτούμαι τώρα που είναι νωρίς, με την πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η αντίδραση του διοικητικού ηγέτη της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, ήταν άμεση και καταλυτική. Αφού εξέφρασε την ενόχλησή του για την γκρίνια των φιλάθλων αλλά και για το γεγονός ότι ο Καρτάλ δέχτηκε μπουκάλι στο κεφάλι από την εξέδρα, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης.

«Ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει αν θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ο ανώτερός του και του είπα ότι θα μείνει στην ομάδα! Είμαστε οικογένεια και στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές», δήλωσε αποφασιστικά ο Γιλντιρίμ, βάζοντας φρένο στις εξελίξεις.