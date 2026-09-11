Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Δυνατό τεστ στη Λευκωσία - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι συνεχίζει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Πρώτος αντίπαλος για τους «ερυθρόλευκους» στη Λευκωσία είναι ο Ερυθρός Αστέρας.

Μάλιστα, οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στο τουρνούα της Κρήτης, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 87-77.

Η αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα δίνει την ευκαιρία στον Γιώργο Μπαρτζώκα να δοκιμάσει την ομάδα του απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα, αλλά και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική της κατάσταση.

Οι Πειραιώτες θέλουν μέσα από τέτοιου είδους παιχνίδια να παρουσιάσουν σταδιακά καλύτερη αγωνιστική εικόνα, να βρουν ρυθμό και να βελτιώσουν τις συνεργασίες τους μέσα στο παρκέ.

Ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα παραταχθεί χωρίς τον Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και παρέμεινε στην Ελλάδα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.