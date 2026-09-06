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Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 77-87: Μοντέρο και Εντιάι ξεχώρισαν στη νίκη των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο Crete IBT. Ο Εντιάι ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ ο Μοντέρο ξεχώρισε στο ντεμπούτο του με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 77-87: Μοντέρο και Εντιάι ξεχώρισαν στη νίκη των «ερυθρολεύκων»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα, ολοκληρώνοντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Crete IBT.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 23 πόντους, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Μοντέρο ξεχώρισε στο ντεμπούτο του με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Εντιάι με 16 πόντους. Θετική παρουσία είχαν επίσης οι Χολ (8π., 9ρ.), Γουόρντ (9π.) και Φουρνιέ (11π., 5ασ.).

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια κατέβασε ρυθμό και επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να μειώσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και πήρε τη φιλική νίκη.

Επόμενος σταθμός για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι το Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, όπου θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ερυθρό Αστέρα στις 11 Σεπτεμβρίου και τη Μακάμπι στις 13 του μήνα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 50-37, 75-63, 87-77.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Μοντέρο 12, Τζόζεφ 8, Ντόρσεϊ 5, Φουρνιέ 11, Γουόρντ 9, Νετζήπογλου 6, Εντιάι 16, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Καραγιαννίδης, Τζόουνς.

Ερ. Αστέρας (Ναβάρο): Τζόουνς 3, Οτζελέγιε 5, Μότλεϊ 2, Μπάτλερ 12, Βάιλερ-Μπαμπ 2, Κάρτερ 5, Ιζούντου 4, Ντόμπριτς 5, Μπάλντουϊν 5, Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα, Κράμερ 16.

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