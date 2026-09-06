SUPER LEAGUE · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πέναλτι που ζήτησε ο Εντιάι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν (video) ONSPORTS TEAM 06 Σεπτεμβρίου 2026, 22:10 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τη φάση που ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. highlights ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ Πέναλτι Βίντεο COMMENTS LATEST NEWS 23:53 ΜΠΑΣΚΕΤ Μπαρτζώκας για Ουόκαπ: «Δεν θα πάρω θέση, είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας» 23:46 ΜΠΑΣΚΕΤ Μπαρτζώκας για Ελ Κααμπί: «Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε» 23:46 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του «πράσινου» θριάμβου 23:30 SUPER LEAGUE Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά τον τραυματισμό: «Ευχαριστώ για τη στήριξη, θα επιστρέψω πιο δυνατός» 23:28 SUPER LEAGUE Βαθμολογία Super League: Μόνος στην κορυφή ο Παναιτωλικός, τον... απειλεί ο Παναθηναϊκός 23:28 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1: Έκανε το ντέρμπι... περίπατο με «καυτούς» Ταμπόρδα και Τετέι (vids) 23:18 SUPER LEAGUE Στο πλευρό του Ελ Κααμπί ο Μαρινάκης: «Είσαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού» 23:10 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η αποβολή του Ντέσερς για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη (video) 23:04 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Σεισμός» στο ΟΑΚΑ για την είσοδο του Ουναΐ αντί του Τετέι (video) 23:04 SUPER LEAGUE Κουβεντίδης: «Καθαρό πέναλτι» 22:50 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός -ΠΑΟΚ: Ασταμάτητος ο Τετέι, σκοράρει ξανά για το 3-0 (video) 22:45 EUROLEAGUE Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε δικό της τον Μαξ Χαϊντέγκερ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ