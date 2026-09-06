Ατζούν για Τζολάκη: «Τον είχα βάλει στο μάτι από όταν έπιασε τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαχτσε»

Την επιλογή του Κωνσταντίνου Τζολάκη για τη Χαλ ανέλαβε προσωπικά ο Ατζούν Ιλιτζαλί, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, αναφερόμενος στην εξαιρετική παρουσία του Έλληνα τερματοφύλακα στην Premier League.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας αποκάλυψε πως όταν η Χαλ είχε μπροστά της τρεις διαθέσιμες επιλογές για τη θέση του γκολκίπερ, ήταν εκείνος που ξεχώρισε τον Τζολάκη και επέλεξε να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε ήδη σχηματίσει πολύ θετική άποψη για τον 24χρονο από τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Τζολάκης είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στη διαδικασία των πέναλτι, αποκρούοντας τρεις εκτελέσεις και οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ατζούν

«Για να είμαι ειλικρινής, ο Τζολάκης είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για μένα. Αν αναρωτιέστε από πού τον θυμάμαι, δυστυχώς είχε αποκρούσει τρία πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο UEFA Conference League. Μου είχε προκαλέσει πόνο. Από εκείνη την ημέρα τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε τον παρακολουθώ. Έχουμε τον Ερμπίλ Μποζκούρτ, τον προπονητή τερματοφυλάκων μας. Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω πολύ σε εκείνον. Μου έδωσε τρία ονόματα. Ο ένας βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Εγώ επέλεξα τον Τζολάκη και καλά έκανα».