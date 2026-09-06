· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε δικό της τον Μαξ Χαϊντέγκερ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξ Χαϊντέγκερ, με τον 29χρονο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε δικό της τον Μαξ Χαϊντέγκερ
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Την περιφερειακή της γραμμή ενίσχυσε η Χάποελ Τελ Αβίβ, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον Μαξ Χαϊντέγκερ για τη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από μία παραγωγική χρονιά με την Μπνέι, όπου είχε 15,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 25,2 λεπτά συμμετοχής. Νωρίτερα, αγωνίστηκε και στην Ισπανία με την Μπούργκος, σημειώνοντας 12,4 πόντους σε εννέα παιχνίδια.

Όσα ανέφερε:

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Χάποελ. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος ενός συλλόγου με φιλοδοξίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος. Ανυπομονώ να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε».

Όσα δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τον Μαξ Χαϊντέγκερ, έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο γκαρντ. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του. Μίλησα μαζί του το καλοκαίρι και έχει μεγάλο κίνητρο και γνωρίζει πού έρχεται και τι περιμένουμε από αυτόν».

https://www.instagram.com/p/Dc8RXUKRfGr/
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