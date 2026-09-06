Στο πλευρό του Ελ Κααμπί ο Μαρινάκης: «Είσαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στήριξης στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά την επιτυχημένη επέμβαση του Μαροκινού επιθετικού, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού τόνισε πως ο Ελ Κααμπί είναι δυνατός και νικητής, ενώ υπογράμμισε πως πλέον προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάστασή του, ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ακόμη πιο δυνατός.

Παράλληλα, ο Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως ολόκληρη η οικογένεια του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στο πλευρό του σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας του, παρέχοντάς του ό,τι χρειαστεί.

Η ανάρτηση του Μαρινάκη:

Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.

Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς.

Και κάτι ακόμη: θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα.

Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής!