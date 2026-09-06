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Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά τον τραυματισμό: «Ευχαριστώ για τη στήριξη, θα επιστρέψω πιο δυνατός»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έστειλε μήνυμα μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον τραυματισμό του, ευχαριστώντας τον γιατρό και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τη στήριξη.

Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά τον τραυματισμό: «Ευχαριστώ για τη στήριξη, θα επιστρέψω πιο δυνατός»
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Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο και την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Μαροκινός επιθετικός ενημέρωσε τον κόσμο μέσω Instagram πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ευχαριστώντας τον γιατρό του Ολυμπιακού, αλλά και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξή τους.

Η ανάρτηση του Ελ Κααμπί:

«Γεια σας. Όπως όλοι γνωρίζετε, τραυματίστηκα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δόξα τω Θεώ, έκανα το χειρουργείο σήμερα το πρωί και ήταν επιτυχημένο, από τον γιατρό της ομάδας μας, τον γιατρό του Ολυμπιακού.

Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας, τον προπονητή, τους συμπαίκτες και το επιτελείο για τη στήριξη, η οποία σημαίνει πολλά για μένα.

Ευχαριστώ τον εκπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και προσευχή που μου στείλατε. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας ακόμη και από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία.

Με τη θέληση του Θεού, θα επιστρέψω πιο δυνατός».

elkaabi

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