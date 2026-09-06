Μπαρτζώκας για Ουόκαπ: «Δεν θα πάρω θέση, είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο Ηράκλειο και κατέκτησε για πέμπτη φορά στην ιστορία του το Crete International Basketball Tournament.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία που έχουν για την ομάδα του τα δυνατά φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και στην υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ.

Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

«Θέλω να πω ότι το τουρνουά ήταν φοβερό. Κάθε παιχνίδι παίχτηκε μέχρι την τελευταία απόφαση. Τέσσερις ομάδες πολύ καλές στη EuroLeague φέτος. Το επίπεδο στη διοργάνωση κάθε χρόνο είναι και δυσκολότερο, μεγαλύτερη αθλητικότητα. Περισσότερο physicality, μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερες αποφάσεις, καλοί παίκτες και όποιο λάθος κάνεις ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί καλά καλά δεν έχουμε κάνει κανονική προπόνηση με άμυνα, αλλά έχουμε ποιότητα και όταν παίζουμε καλά έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλά λόγω έλλειψης συνοχής και ίσως σοβαρότητας στο τέλος, τη χάσαμε.

Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα ματς είναι ότι καλύτερο για εμάς τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την άλλη βδομάδα παίζουμε στην Κύπρο, επίσης πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνεται, μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα».

Για τα νέα αποκτήματα της ομάδας:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε πέντε παίκτες, γιατί είναι και ο Καραγιαννίδης με τον Πλώτα, αν δεν κάνω λάθος και φυσικά τους τρεις ξένους, Εντιάι, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ. Νομίζω ότι έχουν αποδείξει όλοι αυτοί ότι έχουν το επίπεδο που πρέπει. Συχνά παίρνεις παιδιά από την Αμερική, που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, αλλά δεν ξέρεις αν έχουν το επίπεδο εδώ, αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Αυτοί οι παίκτες, έχουν δείξει την αξία τους σε αυτό το επίπεδο και για εμάς είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Τόμας Ουόκαπ:

«Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ, δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν, είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς».

Για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί:

«Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε ο Ελ Κααμπί, είναι κρίμα γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την ομάδα».