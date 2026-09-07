Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις η Μίλαν, 1-1 με τη Γιουβέντους
Γιουβέντους και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Serie A, παραμένοντας αμφότερες αήττητες.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Serie A, με Γιουβέντους και Μίλαν να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο Τορίνο. Έτσι, αμφότερες διατήρησαν το αήττητό τους, έχοντας ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο νίκες.
Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Γιουβέντους - Μίλαν ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία και να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις.
Στο δεύτερο μέρος η Μίλαν ανέβασε ρυθμούς και η τριπλή αλλαγή του 61’ αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Λόφτους-Τσικ, Σισέ και Τσουκουέζε πέρασαν στο ματς και στο 68’ ο τελευταίος δημιούργησε για τον Σισέ, ο οποίος έκανε το 0-1.
Η Γιουβέντους πίεσε στα τελευταία λεπτά και δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90+2’ ο Κουπμάινερς έδωσε την ασίστ και ο Γκάτι ισοφάρισε σε 1-1, αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.