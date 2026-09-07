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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις η Μίλαν, 1-1 με τη Γιουβέντους

Γιουβέντους και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Serie A, παραμένοντας αμφότερες αήττητες.

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις η Μίλαν, 1-1 με τη Γιουβέντους
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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Serie A, με Γιουβέντους και Μίλαν να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο Τορίνο. Έτσι, αμφότερες διατήρησαν το αήττητό τους, έχοντας ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο νίκες.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Γιουβέντους - Μίλαν ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία και να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις.

Στο δεύτερο μέρος η Μίλαν ανέβασε ρυθμούς και η τριπλή αλλαγή του 61’ αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Λόφτους-Τσικ, Σισέ και Τσουκουέζε πέρασαν στο ματς και στο 68’ ο τελευταίος δημιούργησε για τον Σισέ, ο οποίος έκανε το 0-1.

Η Γιουβέντους πίεσε στα τελευταία λεπτά και δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90+2’ ο Κουπμάινερς έδωσε την ασίστ και ο Γκάτι ισοφάρισε σε 1-1, αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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