Ξεχωριστές αναρτήσεις από ΠΑΕ, ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Αζεντίν Ουναΐ (Photos)

Ο Παναθηναϊκός συσπειρωμένος και με δυναμική προχωρά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Κι αυτό φάνηκε για ακόμη μια φορά. Στις εξέδρες του ΟΑΚΑ ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Τζέριαν Γκραντ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να κάνει ανάρτηση «οι πρωταθλητές είναι στο… σπίτι»!

Μόλις ολοκληρώθηκε το ματς με τον ΠΑΟΚ και ο θρίαμβος του «τριφυλλιού», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «απάντησε» με επιβράβευση των προσπαθειών του ποδοσφαιρικού τμήματος, με το εξής σχόλιο: «Bravo guys»!

Bravo guys ☘️ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 6, 2026

Κεντρικό πρόσωπο στο ΟΑΚΑ, δεν γινόταν να μην είναι ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός πέρασε ως αλλαγή, έχασε ευκαιρία και συγχρόνως πρόλαβε να κάνει τα… μαγικά του, παρότι ακόμη δεν είναι στο 100%.

Μετά το ματς με ανάρτησή του ο «χορευτής» χαφ έγραψε τη λέξη «together». Δηλαδή «μαζί», για να δείξει την ενότητα στην ομάδα, την ενότητα του γκρουπ με τον κόσμο.