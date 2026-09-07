· Παναθηναϊκός

Ξεχωριστές αναρτήσεις από ΠΑΕ, ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Αζεντίν Ουναΐ (Photos)

Το «Bravo guys» των «πράσινων» για τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ και το «together» του Μαροκινού. 

Ξεχωριστές αναρτήσεις από ΠΑΕ, ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Αζεντίν Ουναΐ (Photos)
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Ο Παναθηναϊκός συσπειρωμένος και με δυναμική προχωρά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Κι αυτό φάνηκε για ακόμη μια φορά. Στις εξέδρες του ΟΑΚΑ ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Τζέριαν Γκραντ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να κάνει ανάρτηση «οι πρωταθλητές είναι στο… σπίτι»!

Μόλις ολοκληρώθηκε το ματς με τον ΠΑΟΚ και ο θρίαμβος του «τριφυλλιού», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «απάντησε» με επιβράβευση των προσπαθειών του ποδοσφαιρικού τμήματος, με το εξής σχόλιο: «Bravo guys»!

Κεντρικό πρόσωπο στο ΟΑΚΑ, δεν γινόταν να μην είναι ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός πέρασε ως αλλαγή, έχασε ευκαιρία και συγχρόνως πρόλαβε να κάνει τα… μαγικά του, παρότι ακόμη δεν είναι στο 100%.

Μετά το ματς με ανάρτησή του ο «χορευτής» χαφ έγραψε τη λέξη «together». Δηλαδή «μαζί», για να δείξει την ενότητα στην ομάδα, την ενότητα του γκρουπ με τον κόσμο.

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