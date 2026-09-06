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Μπαρτζώκας για Ελ Κααμπί: «Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αποκαλύπτοντας πως σταμάτησε να παρακολουθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο μετά τη συγκεκριμένη φάση.

Μπαρτζώκας για Ελ Κααμπί: «Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα και κατέκτησε το IBT Crete, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται μετά το τέλος της αναμέτρησης στον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αποκάλυψε πως σταμάτησε να παρακολουθεί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, όταν είδε τη φάση του τραυματισμού του Μαροκινού επιθετικού, η οποία όπως είπε «πάγωσε» τους πάντες.

Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας στάθηκε στη δύσκολη στιγμή για τον Ελ Κααμπί, εκφράζοντας τη στήριξή του στον επιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

«Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε ο Ελ Κααμπί, είναι κρίμα γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την ομάδα», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

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