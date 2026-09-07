Ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε στο τέλος του αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε για τον Δημήτρη Γιαννούλη το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής μπακ, σε μια ανύποπτη φάση, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας, στις καθυστερήσεις του αγώνα. Όπως φάνηκε από την τηλεοπτική κάλυψη, δεν πάτησε καλά στο χορτάρι και έπιασε χαμηλά το πίσω μέρος του ποδιού του.

Ο διαιτητής Τσβάιερ ζήτησε να μπει άμεσα το φορείο για να παραλάβει τον παίκτητου ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ενδεικτικό είναι πως ο Γιαννούλης ξέσπασε σε κλάματα, αντιλαμβανόμενος και τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του θα φανεί τη Δευτέρα (7/9), όταν και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.