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Νίστρουπ: «Τρεις βαθμούς δίνουν τα ντέρμπι, να μείνουμε προσγειωμένοι»

Οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού μετά την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. 

Νίστρουπ: «Τρεις βαθμούς δίνουν τα ντέρμπι, να μείνουμε προσγειωμένοι»
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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 3-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, μίλησε για την ανωτερότητα του «τριφυλλιού», ακόμη και στα διαστήματα της αριθμητικής ισορροπίας. Ο Δανός παράλληλα στάθηκε στην ανάγκη να μείνουν όλοι προσγειωμένοι, γιατί ακολουθούν τα ματς με Κηφισιά και Παναιτωλικό.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

«Αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι στο 11 με 11 στο 10 με 10. Η εικόνα μας πολύ καλή, είχαμε ευκαιρίες, υπήρχε πίεση και είμαι ικανοποιημένος».

Για το πώς έζησε το πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα και αν δίνει ψυχολογία το αποτέλεσμα: «Νικήσαμε σημαντικό αγώνα με πολύ καλή εμφάνιση. Η νίκη στα ντέρμπι σου δίνει 3 βαθμούς. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά που είναι σκληρή ομάδα και μετά τον Παναιτωλικό που έχει κάνει καλό ξεκίνημα».

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