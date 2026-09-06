Σαρωτικός ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Νάπολι, με «όργια» Οσμάν
Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τουρνουά Memorial Pajetta, επικρατώντας 100-74 της Νάπολι, με τον Τζέντι Οσμάν να σταματάει στους 31 πόντους.
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ στο πιο απαιτητικό φιλικό τεστ της μέχρι τώρα προετοιμασίας του.
Ο Δικέφαλος επικράτησε της Νάπολι με 100-74, στον μεγάλο τελικό του διεθνούς τουρνουά Memorial Pajetta στο Ούντινε, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος σταμάτησε στους 31 πόντους.
Ο Νίκος Χουγκάζ είχε 13 πόντους, ενώ ο Νάσος Μπαζίνας είχε 14 πόντους και 8 ασίστ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-26, 44-50, 57-72, 74-100
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