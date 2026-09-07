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Τετέι: «Δίνει ώθηση η νίκη, να μείνουμε προσγειωμένοι»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι με δύο γκολ, μίλησε για τον ενθουσιασμό που έφερε η επικράτηση, αλλά και την ανάγκη να μην… πετάει κανείς στα σύννεφα. 

Τετέι: «Δίνει ώθηση η νίκη, να μείνουμε προσγειωμένοι»
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Ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε πέναλτι, κέρδισε αποβολή και χωρίς αμφιβολία ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Ο στράικερ του Παναθηναϊκού μίλησε μετά το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ:

«Το πρώτο γκολ μου θύμισε το πρώτο γκολ που σκόραρα στην Ευρώπη. Είχα την ίδια έμπνευση. Λέω θα μπω μέσα πάλι θα σουτάρω και μπήκε.

Σίγουρα μία τέτοια νίκη μας δίνει ώθηση. Δεν πρέπει όμως να πετάμε στον αέρα, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Είναι η αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Η ατμόσφαιρα είναι το παν για εμένα. Κάποιες φορές δεν παίζεις με τόσο κόσμο, όμως όταν γίνεται αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ.

Περαστικά στον Γιαννούλη, είχε μία πολύ άτυχη στιγμή. Να είναι καλά το παιδί».

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