Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πριν το πέναλτι που ζητά ο «δικέφαλος» υπάρχει υποψία φάουλ στον Κάνγκουα (vid)

Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι στο 34ο λεπτό, σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή.

Πριν όμως από την επίμαχη επαφή που ζητά ο «δικέφαλος» την εσχάτη των ποινών, φαίνεται να υπάρχει υποψία φάουλ στον Κάνγκουα, στην αρχή της ίδιας φάσης.

Ο Τσβάιερ δεν υπέδειξε την παράβαση και στη συνέχεια καταλόγισε κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ, με το VAR να μην παρεμβαίνει, κάνοντας έξαλλους τους Θεσσαλονικείς.

Από τη μεριά του Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε τη νίκη του «τριφυλλιού», αλλά και την φάση στην οποία ζήτησαν πέναλτι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Είναι φάουλ του Κάνγκουα, αλλά ίσως είναι πολύ πίσω για να την εξετάσουν. Η φάση του Ρικ με τον Εντιαγέ είναι 50-50. Δεν είναι για να πας στο VAR είτε το έδινε είτε όχι, γιατί δεν πρόκειται για μία φάση που είναι καθαρή, άρα και ενεργοποιείται το πρωτόκολλο του VAR. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς, αφού ήμασταν δύο και τρία επίπεδα καλύτεροι από τον αντίπαλό μας».

Δείτε τη φάση στην οποία αναφέρεται ο προπονητής του Παναθηναϊκού