Λίσι: «Είναι απίστευτο ότι δεν κάλεσαν τον διαιτητή στο VAR»

Οι δηλώσεις του προπονητή του «Δικέφαλου»:

Για τα αίτια της ήττας: «Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το ματς. Ωστόσο είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί ήταν πρωταγωνιστής το VAR».

Για το VAR ποιες φάσεις εστιάζει: «Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο. Μπορώ να καταλάβω ότι ο διαιτητής δεν το είδε, είναι πιθανό από εκεί που ήταν, αλλά υπάρχει το VAR. Αν δείτε τη φάση σε ριπλέι από πίσω, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο. Είναι απίστευτο ότι δεν τον κάλεσαν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μία φάση που το κόρνερ μετατράπηκε σε άουτ σωστά. Γιατί δεν παρενέβη και στη φάση του Εντιαγέ, ο οποίος τσιμπάει τη μπάλα. Είμαστε εκτός Ευρώπης για ένα πέναλτι που δεν υπάρχει και δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι υπέρ μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί διαχωρίζω τα δύο θέματα αυτά».

Για το αν διακρίνει ένα πρόβλημα στην προσωπικότητα της ομάδας και για τον Γιαννούλη: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, η ομάδα μου έκανε μεγάλη προσπάθεια. Παίξαμε πολλά λεπτά με παίκτη λιγότερο. Όσον αφορά τον Γιαννούλη, είναι αδύνατο να πούμε κάτι ξεκάθαρο τώρα πρέπει να περιμένουμε».

Για την έλευση Κόστα και την αλλαγή του Ζίβκοβιτς: «Όσον αφορά τον Ντιέγκο (Κόστα) κάναμε αυτή τη μεταγραφή γιατί ήταν ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη θέση και θα μας δώσει πολλά. Σχετικά με την αλλαγή του Αντρίγια, έγινε για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους. Διαφορετικοί παίκτες Αντρίγια και Χατσίδης, ο δεύτερος έκρινα ότι έπρεπε να είναι μέσα».