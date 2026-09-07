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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Γιαγκελόνια νίκησε 2-1 τη Σλασκ Βρότσλαβ

Η Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ επέστρεψε στις νίκες, την ήττα από τη Λεχ Πόζναν, επικρατώντας με 2-1 της Σλασκ Βρότσλαβ.

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Γιαγκελόνια νίκησε 2-1 τη Σλασκ Βρότσλαβ
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Η Γιαγκελόνια άφησε πίσω της την ήττα από τη Λεχ Πόζναν, επικρατώντας με 2-1 της Σλασκ Βρότσλαβ και παίρνοντας σημαντική νίκη πριν από την πρεμιέρα της στο Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 19’ με τον Σμιτ, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά αντεπίθεση σε τετ-α-τετ, ενώ στο 41’ ο Σόου διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με όμορφο τελείωμα από το ύψος της περιοχής.

Στο δεύτερο μέρος η Γιαγκελόνια έριξε τον ρυθμό της, όμως η Σλασκ ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του αγώνα στο 81’, όταν ο Σάμιετς-Τάλαρ μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού κατάφερε τελικά να κρατήσει το προβάδισμα και να πανηγυρίσει το τρίποντο. Ωστόσο, υπήρξε και αρνητικό νέο, καθώς ο Σόου αποχώρησε τραυματίας στο 51’. Ο Τόλης Κωνσταντόπουλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

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