· Παναθηναϊκός

Καμαρά: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλό προπονητή, με πολύ ωραίες ιδέες»

Ο Ετιέν Καμαρά στάθηκε στη σημασία της νίκης του Παναθηναϊκού με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, τονίζοντας παράλληλα πως έχει προσαρμοστεί γρήγορα στην ομάδα, ενώ έπλεξε το εγκώμιο των συμπαικτών του και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Καμαρά: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλό προπονητή, με πολύ ωραίες ιδέες»
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Ο Ετιέν Καμαρά μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο μέσος των «πράσινων» αναφέρθηκε επίσης στην προσαρμογή του στην ομάδα και στην πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Παράλληλα, ο Καμαρά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους συμπαίκτες του και τον Τζέικομπ Νίστρουπ, υπογραμμίζοντας την ποιότητα του ρόστερ και τις ιδέες που έχει μεταφέρει ο προπονητής στην ομάδα.

Όσα δήλωσε ο Καμαρά:

«Είμαστε ικανοποιημένοι. Eίχαμε ευκαιρίες και για περισσότερα γκολ, ωστόσο στο τέλος δεχθήκαμε ένα γκολ, αλλά συνεχίζουμε.

Η προσαρμογή μου ήταν γρήγορη και είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στο Conference League. Πλέον επικεντρωνόμαστε στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλό προπονητή, με πολύ ωραίες ιδέες».

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