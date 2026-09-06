Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1: Έκανε το ντέρμπι... περίπατο με «καυτούς» Ταμπόρδα και Τετέι (vids)

Ο Παναθηναϊκός με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1, στο δεύτερο ντεμπούτο του Ουναΐ με το «τριφύλλι», στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Το σκορ άνοιξε ο Ταμπόρδα στο 29' με δυνατή κεφαλιά, με τον Τετέι στο 38' με μία υπέροχη ενέργεια να πετυχαίνει το 2-0, ενώ ο ίδιος παίκτης με εκπληκτική κεφαλιά στο 53' πέτυχε το 3-0, με τον Ούγκρεσιτς στις καθυστερήσεις να μειώνει σε 3-1.

Ο «δικέφαλος» έπαιξε για 53 λεπτά με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Ελουστόντο στο 15', με τον Ντέσερς να βλέπει κι εκείνος την άγουσα για τα αποδυτήρια στο 68' έπειτα από χτύπημα εκτός φάσης.

Οι «πράσινοι» με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στους έξι βαθμούς, έχοντας παιχνίδι λιγότερο που θα το παίξουν την Πέμπτη (10/9, 21:00) με την Κηφισιά, ενώ οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν στους ίδιος πόντους κάνοντας προβληματική εμφάνιση.

Η ροή του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ορεξάτος στην αναμέτρηση και πίεσε από την αρχή για να μπει μπροστά στο σκορ. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς ιδιαίτερη φάση, με τις δύο ομάδες όμως να δείχνουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα η μία στην άλλη.

Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 12’, όταν ο Ταμπόρδα έκανε σέντρα με το εξωτερικό και ο Παβλένκα σταμάτησε με υπερένταση τη δυνατή κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία.

Ο «δικέφαλος» στο 15’ έμεινε με παίκτη λιγότερο, όταν ο Τετέι βγήκε στο ανοικτό γήπεδο, όμως ο Ελουστόντο τον ανέτρεψε και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Επτά λεπτά αργότερα ο Ντε Φράι έβγαλε σέντρα, όμως η κεφαλιά του Έλληνα φορ πέρασε άουτ.

Το «τριφύλλι» μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα πήρε ακόμα περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο 29’ να ανοίξει το σκορ. Ο Αντίνο έστρωσε στον Κυριακόπουλο, αυτός έκανε άψογη σέντρα και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά νίκησε τον Παβλκένκα για το 1-0.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο 34’ όταν ο Εντιαγέ μπήκε μέσα στην περιοχή, αλλά ο Φαν Ντρόνγκελεν έδωσε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του ο Μπαταούλας πήρε κεφαλιά, αλλά αυτή κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Πένια.

Τρία λεπτά αργότερα ο Εντιαγέ έκανε νέο σουτ, αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού μπλόκαρε άνετα την μπάλα. Μερικά δευτερόλεπτα μετά ο Τετέι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ασύλληπτη ενέργεια πέρασε την άμυνα του ΠΑΟΚ, έκανε διαγώνιο σουτ, ο Παβλένκα δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ήρθε το 2-0!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τετέι πήρε ωραία πάσα από τον Φαν Ντρόνγκελεν, πήγε να αποφύγει τον Μπαταούλα, ο οποίος έκανε χέρι και δόθηκε πέναλτι. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Παβλένκα έκανε μεγάλη απόκρουση στη δεξιά του μεριά.

Το «τριφύλλι» στο 53' πέτυχε ακόμα ένα τέρμα, όταν μετά την εκπληκτική σέντρα του Κάνγκουα ο Τετέι με καρφωτή κεφαλιά ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ.

Ο Κάνγκουα στο 59’ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ.

Το «τριφύλλι» έχασε απίστευτη ευκαιρία στο 61' όταν ο Τετέι έδωσε στον Κάνγκουα, αυτός τσίμπησε την μπάλα στην έξοδο του πορτιέρε του «δικεφάλου», όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Ο Λιβάι στο 62’ έκανε τρομερή ενέργεια και πήγε από δύσκολη γωνία να πετύχει ένα τρομερό γκολ, αλλά ο Παβλένκα έδιωξε με δυσκολία.

Πέντε λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έκανε ακόμα μία εξαιρετική επέμβαση διώχνοντας με δυσκολία την κοντινή προβολή του Ντέσερς.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν και πάλι στο 68' με τον Νιγηριανό φορ να αποβάλλεται μετά και την παρέμβαση του VAR για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν με δέκα ποδοσφαιριστές

Έπειτα από αρκετή ώρα ο «δικέφαλος» απείλησε στο 78’ με το μακρινό σουτ του Χατσίδη που πέρασε δίπλα από την εστία του Πένια.

Οι «πράσινοι» έχασαν ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία στο 88' όταν ο Λούζα έκλεψε την μπάλα και με μία εξαιρετική μπαλιά βρήκε τον Ουναΐ που σούταρε έξω από την περιοχή και είδε τον Παβλένκα να του λέει «όχι». Στο 90' ο Μαροκινός μέσος δοκίμασε και πάλι το πόδι του, ωστόσο αυτήν τη φορά η μπάλα έφυγε άουτ.

Το μοναδικό που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει στο σκορ στις καθυστερήσεις με τον Ούγκρεσιτς έπειτα από παράλληλο γύρισμα. Λίγο αργότερα ο Γιαννούλης αποχώρησε με φορείο, καταχειροκροτούμενος, έπειτα από σύγκρουση με τον Ουναΐ.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία).

Κίτρινες: Κυριακόπουλος - Μπαταούλας.

Κόκκινες: Ντέσερς (68') - Ελουστόντο (15’).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90' Μπινιάρης), Κάνγκουα (62’ Λούζα), Ταμπόρδα (62’ Ντέσερς), Αντίνο, Τετέι (67' Ουναΐ), Λιβάι Γκαρσία (90' Ραστόντερ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58’ Καμαρά), Ζαφείρης (76’ Ούγκρεσιτς), Πέλκας (18’ Μπαταούλας), Άλι (75’ Τάισον), Ζίβκοβιτς (46’ Χατσίδης)53, Εντιαγέ.