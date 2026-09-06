Βαθμολογία Super League: Μόνος στην κορυφή ο Παναιτωλικός, τον... απειλεί ο Παναθηναϊκός
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος κέρδισε αποβολή, κέρδισε πέναλτι και πέτυχε δύο γκολ.
Με αυτή τη νίκη το Τριφύλλι έκανε το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα και θα έχει την ερχόμενη Πέμπτη, στο εξ αναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά, την ευκαιρία να πιάσει τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες, καθώς έκανε το 3 στα 3, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας του Λεβαδειακού και βρίσκεται μόνη πρώτη.
Στις νίκες επέστρεψε ο ΟΦΗ με το 2-0 επί της Κηφισιάς, ενώ η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα (1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι).
Η 3η αγωνιστική
Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ – Άρης 4-0
Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-11
ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1
Δευτέρα (7/9)
18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
H Βαθμολογία
- Παναιτωλικός 9
- ΑΕΚ 7
- Ολυμπιακός 7
- Παναθηναϊκός 6
- ΠΑΟΚ 6
- Άρης 6
- ΟΦΗ 6
- Bόλος Elabet 2
- Ηρακλής 1
- Κηφισιά 1
- Ατρόμητος 1
- Καλαμάτα 1
- Αστέρας AKTOR 0
- Λεβαδειακός 0
*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (7/9) και Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/9).
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)
Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)
ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)