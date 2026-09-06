Βαθμολογία Super League: Μόνος στην κορυφή ο Παναιτωλικός, τον... απειλεί ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος κέρδισε αποβολή, κέρδισε πέναλτι και πέτυχε δύο γκολ.

Με αυτή τη νίκη το Τριφύλλι έκανε το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα και θα έχει την ερχόμενη Πέμπτη, στο εξ αναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά, την ευκαιρία να πιάσει τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες, καθώς έκανε το 3 στα 3, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας του Λεβαδειακού και βρίσκεται μόνη πρώτη.

Στις νίκες επέστρεψε ο ΟΦΗ με το 2-0 επί της Κηφισιάς, ενώ η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα (1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι).

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 4-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-11

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

H Βαθμολογία

Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 Παναθηναϊκός 6 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Bόλος Elabet 2 Ηρακλής 1 Κηφισιά 1 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (7/9) και Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/9).

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)

Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)