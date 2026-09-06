Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Γιατί ο διαιτητής ζήτησε από τον Αναστασίου να αλλάξει μπλούζα

Ένα περίεργο στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναιτωλικό.

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Γιατί ο διαιτητής ζήτησε από τον Αναστασίου να αλλάξει μπλούζα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό για την 3η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής (6/9), με ένα ασυνήθιστο περιστατικό να τραβάει τα βλέμματα λίγο μετά το ξεκίνημα του αγώνα.

Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε μπλούζα την ώρα του ματς κι ενώ βρισκόταν στον πάγκο του Παναιτωλικού, μετά από αίτημα του διαιτητή της αναμέτρησης.

Αυτό έγινε γιατί η μπλούζα του Έλληνα προπονητή ήταν λευκή, όπως και οι φανέλες του Λεβαδειακού, με αποτέλεσμα να υπάρχει... μπέρδεμα.

Μάλιστα, η κάμερα έπιασε τον Γιάννη Αναστασίου την ώρα που άλλαζε μπλούζα, για να βάλει μια μαύρη και να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:34 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Αρμάνι στο Ηράκλειο – Αποχώρησε τραυματίας ο Χόρτον-Τάκερ

20:31 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα, Αντίνο και Τετέι κόντρα στον ΠΑΟΚ

20:30 SUPER LEAGUE

LIVE BLOG, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το pregame του μεγάλου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

20:24 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη για το 2-0 των Κρητικών (video)

20:18 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Άνοιξε το σκορ ο Ανδρούτσος με συρτό πλασέ (video)

20:18 EUROLEAGUE

EuroLeague: Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε άθελά του τον Βαλαντσιούνας

20:15 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Γιατί ο διαιτητής ζήτησε από τον Αναστασίου να αλλάξει μπλούζα

20:13 ΣΠΟΡ

Α.Σ. Άρης: «Οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουν οι διεργασίες»

19:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ για το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι (video)

19:52 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Το υπέροχο γκολ του Μουτουσαμί στα 49 δευτερόλεπτα (video)

19:50 SUPER LEAGUE

Αθλητικός διευθυντής Σερβέτ: «Έχουμε συμφωνήσει με Κουτέσα, περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ»

19:47 SUPER LEAGUE

Live: Ο αγώνας στη Βοιωτία ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναιτωλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας