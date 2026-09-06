Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Γιατί ο διαιτητής ζήτησε από τον Αναστασίου να αλλάξει μπλούζα

Ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό για την 3η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής (6/9), με ένα ασυνήθιστο περιστατικό να τραβάει τα βλέμματα λίγο μετά το ξεκίνημα του αγώνα.

Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε μπλούζα την ώρα του ματς κι ενώ βρισκόταν στον πάγκο του Παναιτωλικού, μετά από αίτημα του διαιτητή της αναμέτρησης.

Αυτό έγινε γιατί η μπλούζα του Έλληνα προπονητή ήταν λευκή, όπως και οι φανέλες του Λεβαδειακού, με αποτέλεσμα να υπάρχει... μπέρδεμα.

Μάλιστα, η κάμερα έπιασε τον Γιάννη Αναστασίου την ώρα που άλλαζε μπλούζα, για να βάλει μια μαύρη και να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι.