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LIVE BLOG, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το pregame του μεγάλου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται στο ΟΑΚΑ σε ένα από τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι της φετινής Super League.

LIVE BLOG, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το pregame του μεγάλου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
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Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ την Κυριακή, σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τις δύο ομάδες.

Το «τριφύλλι» έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Στο μοναδικό του ματς στη Σούπερ Λίγκα επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, ενώ μεσοβδόμαδα πήρε ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά για το Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Νίκης Βόλου.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ήδη δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει κάνει το απόλυτο. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας, πέρασε και από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου με ανατροπή, δείχνοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαιώνοντας πως, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Super League, έχει μπει με αποφασιστικότητα.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο PreGame του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

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