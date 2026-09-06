· Παναθηναϊκός

Ο... μάγος πάτησε ξανά στο ΟΑΚΑ: Με το «τριφύλλι» στο στήθος ο Ουναΐ (pic)

Ο Μαροκινός μέσος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν χρόνο με τα πράσινα του Παναθηναϊκού

Θανάσης Μαργαρίτης

Ο... μάγος πάτησε ξανά στο ΟΑΚΑ: Με το «τριφύλλι» στο στήθος ο Ουναΐ (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μαροκινός μέσος φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος, μιας και είναι στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, κάνοντας την πρώτη του αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε φωτογραφία

ounai.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
22:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Θωρηκτό Τετέι κάνει εντυπωσιακά το 2-0 (video)

22:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατζούν για Τζολάκη: «Τον είχα βάλει στο μάτι από όταν έπιασε τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαχτσε»

22:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πέναλτι που ζήτησε ο Εντιάι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν (video)

22:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ταμπόρδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά-οβίδα (video)

21:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η αποβολή του Ελουστόντο σε επέλαση του Τετέι (video)

21:54 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2: Ασταμάτητοι οι Αγρινιώτες, 3 στα 3 στο Πρωτάθλημα

21:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Στο ΟΑΚΑ Χουάντσο και Γκραντ (pic)

21:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάι Γκαρσία (video)

21:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Τα highlights από τη νίκη των Κρητικών

21:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Streaming το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Νάπολι

21:35 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Τα highlights από την ισοπαλία στο Περιστέρι

21:28 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Με δύο απουσίες κόντρα στον Ηρακλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας