Ο... μάγος πάτησε ξανά στο ΟΑΚΑ: Με το «τριφύλλι» στο στήθος ο Ουναΐ (pic)
Ο Μαροκινός μέσος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν χρόνο με τα πράσινα του Παναθηναϊκού
Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Ο Μαροκινός μέσος φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος, μιας και είναι στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, κάνοντας την πρώτη του αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο.
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