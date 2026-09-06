Ο... μάγος πάτησε ξανά στο ΟΑΚΑ: Με το «τριφύλλι» στο στήθος ο Ουναΐ (pic)

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μαροκινός μέσος φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος, μιας και είναι στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, κάνοντας την πρώτη του αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε φωτογραφία