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Αστέρας AKTOR: Με δύο απουσίες κόντρα στον Ηρακλή

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στην Τρίπολη, με τους Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκο Παπαδόπουλο να μένουν εκτός αποστολής.

Αστέρας AKTOR: Με δύο απουσίες κόντρα στον Ηρακλή
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Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στην Τρίπολη, με στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να πάρουν βαθμό, καθώς ηττήθηκαν από τον Παναιτωλικό και τον Ολυμπιακό στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση με τον Ηρακλή είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα έχει δύο σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζει στους Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκο Παπαδόπουλο. Ο πρώτος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR:

Χατζηεμμανουήλ, Κριάρας, Κακαδιαρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Ριέρα, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα.

https://www.instagram.com/p/Dc9GdZDowhM/
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