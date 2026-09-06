Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Αρμάνι στο Ηράκλειο – Αποχώρησε τραυματίας ο Χόρτον-Τάκερ

Η Φενέρ έκαμψε την αντίσταση της Αρμάνι και κατέλαβε την τρίτη θέση στο τουρνουά του Ηρακλείου, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στους νικητές, πάντως υπάρχει ανησυχία, καθώς κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Χόρτον-Τάκερ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και δεν επέτρεψε.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο ματς κι, έχοντας περισσότερες λύσεις, προηγήθηκε 28-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η Αρμάνι αντέδρασε στη δεύτερη και πλησίασε, με το ημίχρονο να βρίσκει τη Φενέρ μπροστά με 43-40.

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν δυνατά και στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας στο +9 (49-40), όμως η Αρμάνι απάντησε με ένα εντυπωσιακό 15-0 και πέρασε μπροστά με 55-49. Η Φενέρ, ωστόσο, έκλεισε καλύτερα το δεκάλεπτο κι ισοφάρισε σε 60-60.

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι. Ο Ράιτ με τέσσερις προσωπικούς πόντους έδωσε προβάδισμα (76-73) στην Αρμάνι, όμως ο Μπόλντουιν ισοφάρισε με τρίποντο (76-76). Στο φινάλε, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν πιο ψύχραιμη και πήρε τη νίκη με 81-79, με τον Τρεντ Φόρεστ να πετυχαίνει το μεγάλο καλάθι στα 13'' πριν από τη λήξη.

Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Γουίλ Κλάιμπερν είχε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Τζον Γιούτζανγκ πρόσθεσε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από την Αρμάνι, ο Μόουζες Ράιτ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και 3 κλεψίματα, ενώ ο Αρ Τζέι Κόουλ είχε 17 πόντους και 7 ασίστ. Ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 11 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 22 λεπτά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 40-43, 60-60, 79-81

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Μπαρνέλ 3, Κόουλ 17 (3), Ράιτ 20 (1), Τονούτ 6 (2), Τόμπσον 5, Φλακαντόρι 3 (1), Χολ 10 (1), Μάθιους 2 (0), Πίτερς 11 (2), Μπούκερ 2, Ακέλε.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Μπίνγκαμ 4, Μπάλντουιν 10 (2), Σανλί 1, Χόρτον-Τάκερ 6 (0), Τζούζανγκ 12 (2), Φόρεστ 7, Κι 5, Μπιτίμ 2, Κλάιμπερν 13 (2), Σίλβα 6, Σιλντς 6 (1), Σαρτζούνας 9 (1)