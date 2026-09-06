Ηρακλής: Επικράτησε 89-73 της ΑΕΚ Λάρνακας - Τραυματίστηκε ο Τζέιλεν Λεκιού

Ο Ηρακλής επικράτησε με 89-73 της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανώφειο, στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, και συνέχισε το αήττητο σερί του στα φιλικά.

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν ξανά ο κορυφαίος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους. Ο Νόα Χόρκλερ πρόσθεσε 15, ενώ ο Τζέιλεν Λεκιού σημείωσε 14, πριν αποχωρήσει λίγο πριν το τέλος με διάστρεμμα.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής:

«Ο Zoran Lukic επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Diarra, Lecque, Styles, Melvin και Σλαφτσάκη.

Ο αγώνας πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι το 8ο λεπτό της πρώτης περιόδου. Σ’ εκείνο το σημείο η “κυανόλευκη” ομάδα με τον Hutson να δίνει το έναυσμα, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Lecque. πήρε διαφορά έξι πόντων, 19-13 κι έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 21-15.

Ο Ηρακλής “έχτισε” διψήφια διαφορά, 57-46 στο 25΄, σημειώνοντας πέντε αναπάντητους πόντους, αλλά από το 59-49 δέχθηκε σερί 0-7, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν στους τρεις, 59-56 στο 28’. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι του DIarra έκαναν το 64-56, πριν το 64-58 στο 30’.

Στηριζόμενοι στην επιθετική τους πολυφωνία, οι “κυανόλευκοι” ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, 69-58 και τη διατήρησαν σε αυτά τα επίπεδα, φτάνοντας και το +17 λίγο πριν το φινάλε.

*Ο Jalen Lecque υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού και αποχώρησε από το παιχνίδι 4’37’’ πριν το τέλος του. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Ηρακλής αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες, Αλέξανδρο Κομνιανίδη και Μάριο Γιαννίκο».

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 40-38, 64-58, 89-73.

Ηρακλής (Zoran Lukic): Lecque 14(1), Κουκ 2, Melvin 17 (3 τρ., 7 ριμ.), Styles 3(1), Horchler 15(1), Diarra 16 (1 τρ., 8 ασ., 4 ριμ.), Hutson 6, Σλαφτσάκης, Σίλας 5(1), Αρνόκουρος 6 (5 ασ., 4 ριμ.), Μαστρογιαννόπουλος 5(1), Σταυρακόπουλος.

ΑΕΚ Λάρνακας (Χριστόφορος Λιβαδειώτης): Diggs 2, Hollingsworth 12(1), Παυλίδης 3, Βάρσος 8(2), Tate 20(3), Dease 9, Σάββα, Μάρκου 3(1), McKinnis 16, Hunt.