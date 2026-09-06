Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1: Έμεινε όρθια με δέκα παίκτες η «Μαύρη Θύελλα» κι έκανε σεφτέ!

Ατρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με τη «Μαύρη Θύελλα» να παίρνει τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 73'.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και μόλις στα 50 δευτερόλεπτα πήραν το προβάδισμα. Ο Μουτουσαμί με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με το πρώτο ημίχρονο να μην έχει άλλες σημαντικές στιγμές.

Μετά την ανάπαυλα η Καλαμάτα ανέβασε την απόδοσή της κι έφτασε στην ισοφάριση στο 52'. Ο Καλουτσικίδης έκανε το δυνατό γύρισμα και ο Σταυρόπουλος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 73' η Καλαμάτα έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Κατάλντι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ατρόμητος πήρε την πρωτοβουλία και πίεσε, μεταφέροντας το παιχνίδι κοντά στην περιοχή των φιλοξενούμενων, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με Ατρόμητο και Καλαμάτα να κατακτούν έτσι τον πρώτο τους βαθμό στη φετινή Stoiximan Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον Ατρόμητο, καθώς μόλις στα 50 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, η Καλαμάτα δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα και ο Μουτουσαμί, περίπου δύο-τρία μέτρα έξω από την περιοχή, έπιασε ένα εξαιρετικό αριστερό βολέ, στέλνοντάς την στα δίχτυα του Γκέλιου για το 1-0.

Η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει και είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της. Στο 3' ο Μορέιρα βρέθηκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, όμως πιέστηκε και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει άμεσα την προσπάθειά του. Στη συνέχεια κινήθηκε από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα παράλληλα με την εστία, χωρίς να βρεθεί συμπαίκτης του στην πορεία της.

Στο 7' ο Λύρατζης δοκίμασε σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, με τον Γκέλιο να μπλοκάρει, ενώ στο 22' η Καλαμάτα απείλησε ξανά. Ο Χάμζα βρήκε τον Μπονέτο στα δεξιά, εκείνος εκτέλεσε με το δεξί, αλλά ο Χουτεσιώτης αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε.

Νέα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 30', με τον Καλουτσικίδη να σεντράρει από τα δεξιά και τον Μορέιρα να παίρνει την κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, χωρίς όμως να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Στο 39' το σουτ του Νούνιες πέρασε πάνω από την εστία και αυτή ήταν η τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Χριστοφιλέας προχώρησε στην πρώτη του αλλαγή, με τον Καρεάσο να παίρνει τη θέση του Μπονέτο. Στο 47' ήρθε η πρώτη τελική της Καλαμάτας, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μπολίβαρ πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Καλαμάτα συνέχισε να είναι δραστήρια και στο 52' έφτασε στην ισοφάριση. Ο Αλόνσο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Καλουτσικίδης έκανε το δυνατό σουτ με το δεξί και ο Σταυρόπουλος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα του Ατρομήτου για το 1-1.

Ο Κέρκεζ προχώρησε σε αλλαγές, μεταφέροντας τον Πνευμονίδη στα αριστερά και τον Τσαντίλα πιο κοντά στον Τσιλούλη. Η Καλαμάτα, πάντως, είχε πλέον ανεβάσει την απόδοσή της και έδειχνε πιο απειλητική.

Στο 63' η κεφαλιά του Μπολίβαρ, μετά από φάουλ του Χάμζα, έφυγε άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπολίβαρ έκανε εξαιρετική προσποίηση στον Καρεάσο, ο οποίος επιχείρησε σουτ από μακριά με το αριστερό, αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε. Στο 68' ο Μπολίβαρ δοκίμασε ξανά, χωρίς να βρει στόχο.

Στο 69' ο Κέρκεζ έριξε στο παιχνίδι τον Σερζίνιο, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, όμως στο 73' η Καλαμάτα έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Κατάλντι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για αγκωνιά στον Μουτουσαμί σε εναέρια μονομαχία και αποβλήθηκε.

Η πρώτη κίτρινη στον Κατάλντι είχε έρθει στο 45'+1' για φάουλ στον Μουτουσαμί, σε φάση που εξετάστηκε από το VAR. Αρχικά είχε τιμωρηθεί ο Κονγκολέζος, όμως ο Κουκουλάς, αφού είδε τη φάση στο μόνιτορ, ακύρωσε την απόφαση και έδειξε την κάρτα στον Αργεντινό.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ατρόμητος πήρε τον έλεγχο και πίεσε για το γκολ της νίκης. Η Καλαμάτα, ωστόσο, παρέμενε επικίνδυνη στις στατικές φάσεις και στο 80' είχε καλή στιγμή. Ο Μορέιρα εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Μπακαγιόκο, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα μετά την είσοδό του, πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παναγιώτης Κουκούλας

ΚΟΚΚΙΝΗ: 73΄ Κατάλντι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πνευμονίδης, Λύρατζης - Στρούγγης, Κατάλντι, Μπόλιβαρ, Ντιαρά

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης (69΄ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Τζοβάρας (60΄ Τσαντίλας), Νούνιες (60΄ Πνευμονίδης), Τσιλούλης (69΄ Σερζίνιο), Τσούμπερ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (79΄ Μπακαγιόκο), Κατάλντι, Χαμζά (79΄ Ιγκνιάτοβιτς), Μπονέτο (46΄ Καρεάσο), Μορέιρα, Μπόλιβαρ (90΄+3 Ντιαρά).