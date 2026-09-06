Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Γιαννούλη και Άλι ο «Δικέφαλος»
Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την ενδεκάδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη «μάχη» του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Αναζητώντας το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, στο ματς με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα που έχει δώσει ως τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυβε εκπλήξεις αναφορικά με το αρχικό σχήμα που παρατάσσει στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα με διάταξη 4-2-3-1, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης στην άμυνα.
Σανταμαρία και Ζαφείρης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο, με τους Άλι και Ζίβκοβιτς στα άκρα. Κορυφή στην επίθεση ο Εντιαγέ.
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