Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Γιαννούλη και Άλι ο «Δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη «μάχη» του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Αναζητώντας το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, στο ματς με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα που έχει δώσει ως τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυβε εκπλήξεις αναφορικά με το αρχικό σχήμα που παρατάσσει στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα με διάταξη 4-2-3-1, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης στην άμυνα.

Σανταμαρία και Ζαφείρης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο, με τους Άλι και Ζίβκοβιτς στα άκρα. Κορυφή στην επίθεση ο Εντιαγέ.