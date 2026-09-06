· Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Γιαννούλη και Άλι ο «Δικέφαλος»

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την ενδεκάδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. 

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Γιαννούλη και Άλι ο «Δικέφαλος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη «μάχη» του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Αναζητώντας το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, στο ματς με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα που έχει δώσει ως τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυβε εκπλήξεις αναφορικά με το αρχικό σχήμα που παρατάσσει στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα με διάταξη 4-2-3-1, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης στην άμυνα.

Σανταμαρία και Ζαφείρης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο, με τους Άλι και Ζίβκοβιτς στα άκρα. Κορυφή στην επίθεση ο Εντιαγέ.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατζούν για Τζολάκη: «Τον είχα βάλει στο μάτι από όταν έπιασε τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαχτσε»

22:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πέναλτι που ζήτησε ο Εντιάι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν (video)

22:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ταμπόρδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά-οβίδα (video)

21:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η αποβολή του Ελουστόντο σε επέλαση του Τετέι (video)

21:54 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2: Ασταμάτητοι οι Αγρινιώτες, 3 στα 3 στο Πρωτάθλημα

21:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Στο ΟΑΚΑ Χουάντσο και Γκραντ (pic)

21:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάι Γκαρσία (video)

21:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Τα highlights από τη νίκη των Κρητικών

21:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Streaming το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Νάπολι

21:35 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Τα highlights από την ισοπαλία στο Περιστέρι

21:28 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Με δύο απουσίες κόντρα στον Ηρακλή

21:23 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0: Επιστροφή στις νίκες με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας