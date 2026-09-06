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Άρσεναλ - Τσέλσι 2-1: Ανατροπή και νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου με ασίστ Τζόλη

Η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 στο ντέρμπι με την Τσέλσι, παρότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ.

Άρσεναλ - Τσέλσι 2-1: Ανατροπή και νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου με ασίστ Τζόλη
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Με ανατροπή και πρωταγωνιστές τον Χάβερτς και τον Έντεγκαρντ, η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 της Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου, σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση, καλό ρυθμό και αρκετές σημαντικές ευκαιρίες.

Στο γκολ του Νορβηγού, ο Χρήστος Τζόλης έβγαλε την ασίστ, σε μία φάση που η Άρσεναλ «έκρυψε» την μπάλα και την εμφάνισε στο τέρμα του Μαρτίνες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Τσέλσι κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα. Ο Ρότζερς εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Χάτο και με δυνατό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής νίκησε τον Ράγια, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ που δέχεται η Άρσεναλ στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «κανονιέρηδες» δεν επηρεάστηκαν από το γρήγορο γκολ και άρχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Στο 13’ ο Καλαφιόρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Σάκα υποχρέωσε τον Μαρτίνες σε σημαντική επέμβαση.

Η επιμονή της Άρσεναλ απέφερε καρπούς στο 25’. Ο Ράις βρήκε τον Χάβερτς, ο οποίος συνέκλινε από τα αριστερά και με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μαρτίνες για το 1-1. Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, η Τσέλσι είχε την καλύτερη ευκαιρία για να πάρει ξανά το προβάδισμα, όμως το σουτ του Πέδρο Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις αρχές του δεύτερου μέρους και είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Στο 50’, ο Χρήστος Τζόλης συνεργάστηκε με τον Χάβερτς, ο οποίος με εξαιρετική ενέργεια άφησε την μπάλα στον Έντεγκαρντ. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός εκτέλεσε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και έκανε το 2-1 για την Άρσεναλ, με τον Έλληνα διεθνή να καταγράφει την ασίστ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στη συνέχεια να «κλειδώσουν» τη νίκη, όμως ο Μαρτίνες κράτησε την Τσέλσι μέσα στο παιχνίδι. Στο 69’ σταμάτησε το σουτ του Σάκα, ενώ τρία λεπτά αργότερα μπλόκαρε και την προβολή του Κόνσα μετά από κόρνερ.

Στο φινάλε, η Τσέλσι προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με τον Ράγια να πραγματοποιεί στο 89’ σπουδαία επέμβαση. Ο Ισπανός τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Εστεβάο και κράτησε το 2-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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