Ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ για το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι (video)

Σημαντική συμβολή είχε ξανά ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ έδωσε την ασίστ για το γκολ του Μάρτιν Έντεγκαρντ στο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Στο 50ο λεπτό, ο Τζόλης βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Νορβηγό μεσοεπιθετικό, που εκμεταλλεύτηκε και την έξυπνη κίνηση του Χάβερτς, ο οποίος άφησε την μπάλα να περάσει, και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, γράφοντας το 2-1 για τους «κανονιέρηδες».