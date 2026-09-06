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Ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ για το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι (video)

Ακόμη μία σημαντική στιγμή για τον Χρήστο Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ, με τον Έλληνα διεθνή να «σερβίρει» στον Έντεγκαρντ για το 2-1 κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ για το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι (video)
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Σημαντική συμβολή είχε ξανά ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ έδωσε την ασίστ για το γκολ του Μάρτιν Έντεγκαρντ στο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Στο 50ο λεπτό, ο Τζόλης βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Νορβηγό μεσοεπιθετικό, που εκμεταλλεύτηκε και την έξυπνη κίνηση του Χάβερτς, ο οποίος άφησε την μπάλα να περάσει, και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, γράφοντας το 2-1 για τους «κανονιέρηδες».

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