Αθλητικός διευθυντής Σερβέτ: «Έχουμε συμφωνήσει με Κουτέσα, περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ»

Ο Κουτέσα ήταν έτοιμος να υπογράψει με τη Σερβέτ. Η ομάδα της Ελβετίας «σκάλωσε» τη μεταγραφή και όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς με τον Άρη, ο ποδοσφαιριστής ήταν σε διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Σερβέτ, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας εξήγησε γιατί – σύμφωνα με τους Ελβετούς – άλλαξαν οι όροι της συμφωνίας. Τόνισε μάλιστα πως υπάρχει ακόμη διαπραγμάτευση, με τη Σερβέτ να περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ.

Ο Τζον Γουίλιαμς δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Προέκυψε ένα μικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων. Τροποποιήσαμε τους όρους της διαπραγμάτευσης, επειδή η κατάσταση δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν συμφωνηθεί με την ΑΕΚ. Πλέον έχουμε συμφωνήσει με τον παίκτη και περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας που είχαμε διαπραγματευτεί.

Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβέτ σαν... αγελάδα για άρμεγμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ μας σέβεται. Προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε τους όρους της πρότασης και εξακολουθούμε να περιμένουμε απάντηση. Στείλαμε την πρότασή μας πριν από 48 ώρες, αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση. Είχαμε προτείνει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλης διάρκειας, ώστε να μπορέσουμε να αποσβέσουμε το ποσό της μεταγραφής. Αυτό δεν αλλάζει την επιθυμία μας να τον αποκτήσουμε. Εξακολουθούμε να θέλουμε να τον φέρουμε στην ομάδα. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Έχουμε μειώσει ανάλογα τη διάρκεια του συμβολαίου. Αντί για πέντε χρόνια, θέλουμε να τον αποκτήσουμε για τρία. Έχουμε μειώσει την προσφορά από το 1 εκατομμύριο ευρώ στις 600.000 ευρώ. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η μεταγραφική περίοδος κλείνει σε 48 ώρες. Δεν αλλάζουμε την πρότασή μας».