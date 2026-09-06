· Άρης

Α.Σ. Άρης: «Οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουν οι διεργασίες»

Οι «κίτρινοι» πήραν θέση αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός για το γήπεδο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 

Α.Σ. Άρης: «Οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουν οι διεργασίες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφορούσαν και το θέμα του νέου γηπέδου του Άρη. Ο Α.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα.

Σε αυτή τονίζεται:

«Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κ. Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική, βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς Α.Σ. Άρης, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως ώριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:34 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Αρμάνι στο Ηράκλειο – Αποχώρησε τραυματίας ο Χόρτον-Τάκερ

20:31 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα, Αντίνο και Τετέι κόντρα στον ΠΑΟΚ

20:30 SUPER LEAGUE

LIVE BLOG, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το pregame του μεγάλου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

20:24 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη για το 2-0 των Κρητικών (video)

20:18 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Άνοιξε το σκορ ο Ανδρούτσος με συρτό πλασέ (video)

20:18 EUROLEAGUE

EuroLeague: Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε άθελά του τον Βαλαντσιούνας

20:15 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Γιατί ο διαιτητής ζήτησε από τον Αναστασίου να αλλάξει μπλούζα

20:13 ΣΠΟΡ

Α.Σ. Άρης: «Οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουν οι διεργασίες»

19:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ για το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι (video)

19:52 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Το υπέροχο γκολ του Μουτουσαμί στα 49 δευτερόλεπτα (video)

19:50 SUPER LEAGUE

Αθλητικός διευθυντής Σερβέτ: «Έχουμε συμφωνήσει με Κουτέσα, περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ»

19:47 SUPER LEAGUE

Live: Ο αγώνας στη Βοιωτία ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναιτωλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας