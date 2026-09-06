Α.Σ. Άρης: «Οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουν οι διεργασίες»

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφορούσαν και το θέμα του νέου γηπέδου του Άρη. Ο Α.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα.

Σε αυτή τονίζεται:

«Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κ. Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική, βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς Α.Σ. Άρης, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως ώριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί».