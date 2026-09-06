· Ζαλγκίρις

EuroLeague: Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε άθελά του τον Βαλαντσιούνας

Μια σύγκρουση των δύο σε φιλικό παιχνίδι της Ζαλγκίρις, προκάλεσε πρόβλημα στο πόδι του έμπειρου σέντερ των Λιθουανών. 

EuroLeague: Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε άθελά του τον Βαλαντσιούνας
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Η Ζαλγκίρις Κάουνας αντιμετώπιζε τη Σαμπάχ σε φιλική αναμέτρηση. Κατά τη διάρκεια του ματς, πάνω σε μια φάση, ο Γκριγκόνις συγκρούστηκε με τον Βαλαντσιούνας. Επαφή η οποία προκάλεσε πρόβλημα στον έμπειρο σέντερ.

Αμέσως άρχισε να κουτσαίνει δείχνοντας πως πονάει και κατευθύνθηκε στον πάγκο της ομάδας του. Το πρόβλημα εμφανιζόταν χαμηλά στο δεξί του πόδι και τοποθετήθηκε πάγος ενώ βρισκόταν στον πάγκο.

Όλα αυτά μέχρι το ημίχρονο, καθώς ο Βαλαντσιούνας δεν βγήκε από τα αποδυτήρια για το δεύτερο μέρος του φιλικού.

Η Ζαλγκίρις επικράτησε στο φιλικό 112-78, με τον Ουλανόβας πρώτο σκόρερ με 18 πόντους.

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