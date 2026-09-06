Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα, Αντίνο και Τετέι κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (21:30) στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στη Super League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι κόντρα στους Θεσσαλονικείς για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Πενιά και στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος.Στα χαφ θα βρίσκονται Καμαρά και Κάνγκουα. Ταμπόρδα και Αντίνο στα «φτερά», με τους Τετέι και Λιβάι Γκαρσία επιθετικό δίδυμο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι, Λιβάι Γκαρσία.