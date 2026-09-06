Ατρόμητος - Καλαμάτα: Το υπέροχο γκολ του Μουτουσαμί στα 49 δευτερόλεπτα (video)

Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, ο Ατρόμητος πήρε προβάδισμα απέναντι στην Καλαμάτα, σε αγώνα για την 3η αγωνιστική της Super League.

Σκόρερ χρίστηκε ο Μουτουσαμί, ο οποίος με ένα υπέροχο σουτ έκανε το 1-0 στα 49 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, η μπάλα έφτασε στον 30χρονο παίκτη και εκείνος με «κεραυνό» εκτός περιοχής σκόραρε για το 1-0.

Το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Super League σημειώθηκε το 2007, στον αγώνα Άρης – Απόλλων Καλαμαριάς. Τότε, ο Ροτζέριο Νασιμέντο Ντε Χέσους είχε κάνει το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους», στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά από μόλις 9 δευτερόλεπτα.

Δείτε το γκολ του Μουτουσαμί: